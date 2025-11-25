Kadın cinayetlerine ‘Turuncu Nokta’

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Nokta'yı, dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın ekran yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, haberci Fulya Öztürk, akademisyenler, STK temsilcileri, medya mensupları katıldı.

ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTELİK

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadına yönelik şiddet bir günde başlamıyor; psikolojik baskıyla başlıyor, ekonomik kısıtlamayla devam ediyor ve çoğu zaman en ağır noktada kadın cinayetine dönüşüyor. Biz bugün nereye baktığımızı yeniden belirliyoruz. Çünkü toplum, bireylerin baktığı yere bakar. Biz şiddetin üzerine birlikte dönersek hiçbir kadının sesi duyulmazlığa mahkûm olmaz" dedi. Kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu ise "Bir kadının yaşadığı şiddet yalnızca onun değil, çocuklarının, ailesinin, toplumun meselesidir. Sessizlik, şiddetin büyümesine izin verir. Hep birlikte dur dediğimizde gerçekten hayat değişir" dedi.

KAMPANYANIN SEMBOLÜ: TURUNCU NOKTA

Turuncu Nokta; umudu, iyileşmeyi, duyarlılığı ve kadına yönelik şiddete hep birlikte 'dur' deme iradesini temsil ediyor. Aynı zamanda BM'nin şiddetle mücadelede kullandığı uluslararası renk olan turuncu, kampanyanın görsel kimliğini oluşturuyor. Kampanya Türkiye geneline yayılıyor. Kamu spotu ve kampanya içerikleri, KADEM'in 56 temsilciliği aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılacak. Yıl boyunca dağıtılacak turuncu rozetler, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım" diyen herkes için ortak bir duruş olacak.

BU YILIN ODAĞI KADIN CİNAYETLERİ

BM verilerine göre dünya genelinde her yıl 50 binden fazla kadın öldürülüyor. Türkiye'de yalnızca 2023 yılında 308 kadın, 2024'ün ilk altı ayında ise 166 kadın yaşamını yitirdi.