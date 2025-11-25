Milli Saraylar’ın Yüzyılı başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 24-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Milli Sarayların Yüzyılı' uluslararası sempozyumu Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Türk ve yabancı bilim insanları 3 gün boyunca Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı'nın tarihini ve önemini ele alacağı sempozyumun açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Sempozyuma Kurtulmuş'un dışında Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türk ve yabancı onlarca akademisyen katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin gün yüzüne çıkmayı bekleyen büyük bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Çatışma ve iç savaşların tarihi yok ettiğine değinen Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de sadece insan öldürmediğini, Gazze'nin tarihini ve kültürel mirasını da yok ettiğini ifade ederek ülkelerden çalınan tarihi eser hırsızlığına mâni olunması gerektiğini belirtti.