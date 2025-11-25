Öğretmenin özverisi sanata yansıdı

İstanbul'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, öğretmenlerin yıllarca biriktirdiği sabır, emek ve sanatı görünür kılan özel bir sergi ve duygulu gösterilerle kutlandı. Hat, ebru, tezhip ve resim çalışmaları, öğretmenliğin sınıfın dışına taşan büyük dünyasını gözler önüne serdi. Öğretmenlerin eserleri Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde sergilendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan programa İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.