‘Öğretmenlerimiz bir dokunuşla geleceği şekillendiriyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Bazen bir sözle bir hayali filizlendiren, bazen bir dokunuşla bir geleceği değiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.