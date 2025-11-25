Özel, 150 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Haziran'da Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında 'Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcı Gürlek, Özel'e manevi tazminat davası da açmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.