Şanlıurfa’da çakar denetimi: 138 bin tl ceza yedi!

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.20 sıralarında Karaköprü ilçesi Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri mevkisinde yaşandı. Yapılan trafik denetimlerinde çakar lamba takılı bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan incelemede sürücünün çakar lamba bulundurmaya veya kullanmaya yetkili olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2. maddesi gereğince 138 bin 172 TL trafik idari para cezası kesildi.

ARAÇ 30 GÜN MEN EDİLDİ

Usulsüz çakar kullanımı nedeniyle yalnızca para cezası değil, ek yaptırımlar da uygulandı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek Suruç Gündüz yediemin otoparkına çekildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.