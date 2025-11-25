SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! BAE istihbaratına casusluk operasyonu

Operasyon neticesinde;

Tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.