TBMM heyetinin İmralı ziyareti gerçekleştirildi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri dün İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun bugüne kadar 18 kez toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı. Bugün toplanması beklenen komisyonda, İmralı'ya giden heyetin kapsamlı bilgi vermesi planlanıyor.