Bakan Güler’den C130 açıklaması: ’3 kademeli bakımdan geçiriyoruz’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Güler, "Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor. 3 kademeli bakımdan geçer her 69 ayda bir ful bakıma sokuyoruz" ifadelerini kullandı.