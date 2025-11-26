Belediye 93.4 milyar TL borçla karşı karşıya

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçe görüşmesi sert tartışmalara sahne oldu. Cumhur İttifakı üyeleri bütçeye ret oyu verirken, CHP'li üyelerin oylarıyla 110 milyar lira olarak kabul edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, belediyenin borç yükünü eleştirerek Başkan Cemil Tugay'ı hedef aldı. Yıldız, 2026'da borcun 2 milyar 215 milyon dolara ulaşacağını belirtti ve önceki dönem borçlarını hatırlatarak Tugay'a yüklendi. Tartışmalar, bütçe sürecindeki siyasi gerilimi gözler önüne serdi.