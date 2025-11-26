Bursa’da Ak Parti’ye rekor yeni üye katılımı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, teşkilatın sahadaki dinamizmine dikkat çekerek özellikle son üç ayda yakalanan üye artışı grafiğinin önemine vurgu yaptı. Kurtuluş, "Sadece son üç ayda 4.484 yeni üyeyi teşkilatımıza kazandırdık. Osmangazi, Bursa'da en fazla üye yapan ilçe konumuna ulaştı. Bu başarı, çarşı pazar demeden gönüllere dokunan tüm teşkilat üyeleri mensuplarımızın özverili çalışmasının eseridir" dedi.

TEŞKİLAT SAHADA UMUT VE GÜVEN DAĞITIYOR

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının masa başında değil sahada büyüyen bir hareket olduğunu belirtti. Gürkan, teşkilat mensuplarının sadece bir partiyi değil, Türkiye'nin geleceğini yönlendiren büyük bir davayı omuzladığını vurguladı.

BURSA ZAMLARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Başkan Gürkan, su kesintileri ve yüksek su faturalarına dikkat çekerek, CHP'li Büyükşehir yönetiminin hem kampanya döneminde verdiği sözleri tutamadığını hem de yanlış yönetimle kente yük bindirdiğini vurgulayıp "Seçimde yüzde 25 indirim' sözü verdiler, bugün ise Bursalıyı yüzde 30'luk zamla ve tarife değişiklikleriyle yüzde 100'ü aşan faturalarla baş başa bıraktılar. Yanlış hesap yapıp vatandaştan özür dilemek yerine bunu savunmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi. Başkan Gürkan, özellikle son tarife düzenlemeleri ve kademeli sistemle birlikte birçok hanede su faturalarının 500 TL'den 1000 TL'nin üzerine çıkacağını da sözlerine ekledi.

YATIRIM BÜTÇESİ DE KISILDI"

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis oturumunda yatırım bütçesini yaklaşık yüzde 17 oranında düşürdüğünü söyleyerek şehrin adeta "beklemeye alındığını" dile getirdi. Davut Gürkan ayrıca, "Bursa, vizyonsuz adımlarla yönetilemeyecek kadar kadim bir şehir. Ne Osmangazi'de ne Büyükşehir'de hizmet var. Yağmurda susuz kalma, ulaşımda yoğunluk, altyapıda aksaklık, kentsel dönüşümde durgunluk Bursa bunu hak etmiyor" dedi.

"OSMANGAZİ TEŞKİLATI TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR"

Gürkan, Osmangazi teşkilatının üye çalışmaları ve sahadaki dinamizmiyle Türkiye genelinde takip edilen örnek bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'nin geleceğini yönlendiren ekip sizlersiniz" diyerek teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından AK Partiye katılan yeni üyelere İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi