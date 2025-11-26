Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı soruşturma kapsamında tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda devam edildi.

MÜTALAADA 5 YILDAN AZ HAPİS CEZASI OLMAMAK ŞARTIYLA CEZA TALEP EDİLDİ

Duruşmada tutuklu sanık Fatih Altaylı ile taraf avukatları hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak, adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fatih Altaylı, savunmasının yer aldığı kağıtları havaya fırlatarak karara tepki gösterdi.