First Lady’lerin dostluk buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette lider eşleri, kültürel mirastan çocuk etkinliklerine, sürdürülebilirlik projelerinden sanat gösterilerine kadar geniş bir yelpazede incelemelerde bulundu. Kütüphaneye gelişinde Emine Erdoğan tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Kim Hea Kyung, Cihannüma Salonu'nu gezdi; Güney Kore Kitaplığı'ndaki eserleri ilgiyle inceledi. Emine Erdoğan, misafirine Mevlana'nın Mesnevi'sinin İngilizce baskısını, "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" ve "The Turks" kitaplarını hediye etti. Lider eşleri daha sonra Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Çocukların "Hoş geldiniz" sözleriyle karşılanan Kim, "Merhaba" diyerek karşılık verdi. Ziyarette çocuklar, Tulumtaş Mağarası maketi üzerinde yaptıkları eklemeleri anlattı, pusula deneyini gösterdi, Piri Reis haritasını mozaik üzerine işledi. Emine Erdoğan ve Kim, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung ardından "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu" sergisini gezdi. Ankara Valiliği tarafından patenti alınan sof kumaşından yapılan ürünleri inceleyen Kim, kumaşları çok beğendiğini ifade etti.

ORKESTRADAN KORE ŞARKISI

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun mini konser verdiği ziyarette, Kim Hea Kyung çocukların seslendirdiği "Arirang" isimli Kore halk şarkısına eşlik etti. "Geleceğe Miras" projesi çerçevesinde bulunan eserlerin sergilendiği "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezen Erdoğan ve Kim, 65 yıl sonra Türkiye'ye dönen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli başta olmak üzere birçok kıymetli eseri yakından inceledi.

'ESERLERİN SERÜVENİNE BİRLİKTE TANIKLIK ETTİK'

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Güney Kore Devlet Başkanı'nın değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde bir araya geldik. Güney Kore kitaplığında iki ülke arasındaki kül-kültürel yakınlığı yansıtan seçkin eserleri türel inceledik. Sof kumaşının asırlara yayılan yolculuğunu paylaşmak ayrıca kıymet-kıymetliydi. Marcus Aurelius bronz heykeli ve liydi. tarihin sıfır noktasından eserlerin serü-serüvenine birlikte tanıklık ettik. Bu anlamlı venine ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da güçlendirmesini dili-diliyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI'NA İMZA ATTI

Devlet Konukevi'nde gerçekleşen ikili görüşmede Kim Hea Kyung, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza attı.