Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendiriyor
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı ziyaretine dair AK Parti süreç komisyonu üyelerini saat 11'de TBMM'de bilgilendiriyor.
TBMM heyetinin İmralı ziyareti gerçekleştirildi
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri geçtiğimiz gün İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun bugüne kadar 18 kez toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı.
İmralı görüşmesinin perde arkası belli oldu!
Komisyonun nitelikli çoğunluk ile aldığı karar doğrultusunda üç kişiden oluşan bir heyet oluşturdu. Kritik ve tarihi ziyaretini ne zaman gerçekleştirileceği merakla beklenirken heyet, önceki gün İmralı'ya gidip döndü.
Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte o detaylar:
NASIL GİTTİLER?
Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.
3 SAATLİK GÖRÜŞME
İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.