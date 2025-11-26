‘İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu’ başvuruları başladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlere kapılarını bir kez daha açıyor. 16-18 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara'daki MİA kampüsünde düzenlenecek "İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu" için başvuru süreci başladı. Kış Okulu'nun amacı, istihbarat alanına ilgi duyan üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırmak, onları alanın temel kavramlarıyla tanıştırmak ve disiplinin geniş kapsamına dair güçlü bir çerçeve sunmak olarak açıklandı. Program ile istihbarat çalışmalarının sosyal bilimler ve mühendislik gibi farklı alanlarla kesişimini de ortaya koyularak katılımcılara yeni perspektifler kazandırılması hedefleniyor.