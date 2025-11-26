Randevu bile vermediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde 15 yıl önce startını verdiği kentsel dönüşüm projesini tamamlamayınca binlerce aile mağdur oldu. Seslerini duyurmak için bu güne kadar bir çok eylemin altına imza atan mağdurlar bu sefer de siyasi partilerin İzmir'deki temsilcilerini ziyaret edip destek talebinde bulunmak istedi.

CHP HARİÇ HEPSİ KABUL ETTİ

Siyasi partilerin İzmir il başkanlıkları, kentsel dönüşüm mağdurlarının randevu taleplerini geri çevirmeyip vatandaşlarla görüşürken CHP İzmir İl Başkanlığı, mağdurların randevu taleplerini görmezden gelmeyi tercih etti. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten randevu talep etmelerine rağmen günlerdir geri dönüş yapılmadığını belirten Uslu, "Yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın merkezinde yer alan, bu işin baş mimarı olan CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu siyasi partiden, en azından dinleme nezaketi beklerdik. Ancak maalesef kapılar bize yine kapalı kaldı. Karşılaştığımız manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadık" diye konuştu.