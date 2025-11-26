Telefondaki sese atılan para buhar oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen hafta yaşanan dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. F.D. isimli vatandaş, Beylikdüzü'deki evini satmak üzere internette ilana koydu. Bir süre sonra arayan bir kişi evi almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırmasını istedi. F.D. ilanı kaldırınca arayan kişi aynı fotoğraflarla ilanı daha uygun fiyata yeniden koydu ve sahte ilanın tuzağına düşecek müşteri bekledi. Bir süre sonra şüphelilerin sahte ilanını arayan elektrik mühendisi M.K. evi satın almak istediğini söyledi, anlaşma sağlandı.

SAZAN SARMALI

Sahte ilanı siteye koyan dolandırıcı, evin gerçek sahibine evi kayınpederine alacağını söylerken, evi satacağı kişiye de evin eniştesine ait olduğunu söyledi. Gerçek ev sahibi F.D. ile alıcı M.K. evi gezip gördü. İkili arasında anlaşma sağlandı. Sıra telefonda ikiliyi buluşturan dolandırıcıya geldi. Sazan sarmalına düşen ikili, tapuda buluşup ödeme işlemlerini yaptı. Mühendis M.K. önce evin gerçek sahibi F.D.'ye 3 milyon lira gönderdi. Ardından telefondaki kişi, "Kalan bedeli başka İBAN'a göndermen gerekiyor. Zaten tapudasınız, iş bitti" dedi. M.K. bu sözlere inandı kalan 2.9 milyon lirayı verilen hesap numarasına gönderdi. F.D. kalan paranın kendisine gelmediğini, telefondaki kişiyi tanımadığını söyleyince M.K. dolandırıldığını anladı. Polise giderek şikayetçi olan alıcı M.K., ev sahibi F.D.'ye ödediği 3 milyon lirayı geri aldı. Ancak telefondaki kişinin İBAN'ına gönderdiği para gitti- Polis ekipleri de şikayet üzerine o dolandırıcıyı bulmak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin Maslak'ta bir adreste saklandıkları tespit edildi. Polis, rezidans dairesine tekniker kılığında baskın yaptı. Balkona kaçıp başka dairelere kaçmaya çalışan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Evde çok sayıda cep telefonu, birçok kişisel verinin olduğu ajanda ve SİM kartlar ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Mühendisin parası ise buhar oldu.