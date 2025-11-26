Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Doğu-Batı koridorunda en önemli noktadayız”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin büyük altyaı projelerini ve uluslararası ulaşım koridorları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu konuşmasında, “Doğu-Batı koridorunda en önemli noktadayız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Uraloğlu katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin büyük altyaı projelerini ve uluslararası ulaşım koridorları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu' şu ifadelere yer verdi:
Türkiye, ben buradayım diyen bir stratejik bölgede. Sadece bir ticaret yolunu sağlarsanız bu size ücret ve istihdam sağlar. Amacımız bununla birlikte üretim merkezlerine ev sahipliği yapmaktır. Tarihte dünyadaki gelişmeler ticaret yoları üzerinde olmuştur.
İpek yolu gibi. İstanbul'dan İzmir'e yaptığımız yol üzerinde 12 organize sanayi bölgesi kuruldu. Bu yollara sahip olmanız ticarettir, gelirdir ama bir yandan da stratejidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahıl Koridorunu yeniden hayata geçirme ile ilgili bir gayreti vardır. Bu çok kıymetli, boğazlardan geçecek, işte böyle bir merkezdeyiz. Türkiye çok avantajlı bir yerde.