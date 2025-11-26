Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Doğu-Batı koridorunda en önemli noktadayız”

"DOĞU- BATI KORİDORUNDA EN ÖNEMLİ NOKTADAYIZ"

Doğu- Batı Koridorunda en önemli noktadayız. Kuzey-Güney Koridorları da bunu desteklemeye başladı. Üç Deniz girişimi var, 'bunu 5 deniz girişi yapalım' dendi, biz de stratejik ortağı olduk. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bunlar birbirlerini destekliyor. Yine Hicaz Demiryoluna yönelik çalışmalar var. Bunlar ülkemiz üzerinden geçerek hem olağan üstü zamanlarda hem normal zamanlarda hem de stratejik bir durumda işimize yarayacaktır.