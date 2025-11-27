11. Yargı Paketi bugün Meclis’e geliyor

50-55 bin mahkûma erken tahliye yolu açacak 11'inci Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı paket 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlarda mahkumların 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesini ve denetimli serbestlikten yararlanmasını öngörüyor. Düzenlemeyle 18 yaş altındaki çocukları suç aracı olarak kullananlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Kamusal alanda havaya ateş açanlara 7 yıl 6 ay, bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. ANKARA