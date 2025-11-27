Adalet Bakanı Tunç: Yolsuzluktan hesap soran yargı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının hiçbir dönemde görülmediği kadar bağımsız olduğunu belirterek, "Darbeciden de, yolsuzluktan da hesap soruyor" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, önceki gün Adalet Bakanlığı bütçesini kabul etti. Tunç, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken şu mesajları verdi:

YOLSUZLUKLA MÜCADELE: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden de, vesayetçiden de, yolsuzluktan da hesap soran, hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyen bir yargıdır.

YENİ ANAYASA: Yeni anayasa ihtiyacını hepimiz söylüyoruz. Bunun yapılması konusu uzlaşmaya tabi olan bir husus. Meclis'te uzlaşma olmadan bir anayasa yapmamız mümkün değil.

İNFAZ İNDİRİMİ: Kovid düzenlemesi ile ilgili (infaz indirimi) eşitlik açısından şikâyetler var. Bunu değerlendirmek gerekir. Etki analizi yapılarak bu konuda taleplerin değerlendirilmesi hususunda takdir Meclis'in, milletvekillerinin. Biz yürütme olarak takdir neyse uyarız.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Öncelikle bizim dikkate almamız gereken suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak. Bu konuda Meclis araştırma komisyonu kuruldu, çok önemli bir çalışma sergileyecek. Meclis'in raporunu takip edeceğiz.

BEYAZ TOROS YANITI: Toplantıda CHP'li milletvekillerinin bir savcının masasında beyaz Toros maketi bulunmasına ilişkin eleştirileri üzerine Bakan Tunç, "Beyaz Torosları tarihten sildiniz, teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan'a diyeceğinize böyle diyorsunuz. O dönem kim iktidardaydı? Türkiye'yi bir daha o yıllara kimse döndüremeyecek" dedi.