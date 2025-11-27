Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis

Kendisine ait YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilen gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Altaylı hakkında 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında tutuklu bulunan Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde devam edildi. Altaylı duruşmada 'tehdit' niyeti olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verdi.