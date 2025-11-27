Antalya Büyükşehir’deki rüşvet soruşturması Alanya’ya sıçradı: Paralar döviz büroları üzerinden aklandı

İddialara göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bazı firmalar, hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet vermişti. Bu paraların döviz büroları üzerinden aklanmaya çalışıldığı, bir kısmının da altına çevrildiği ileri sürülmüştü.