Bakan Kacır'dan AB'ye güvenlik çağrısı: "Türkiye güçlü şekilde rol oynamalı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonunun Startup, Araştırma ve İnovasyondan sorumlu üyesi Ekaterina Zaharieva ile AB Komisyonu merkez binasında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz AB'nin özellikle önümüzdeki dönemde güvenlik alanında atacağı adımlarda Türkiye 'nin de güçlü şekilde rol oynaması. Bu anlamda malumunuz Avrupa Güvenlik Eylem Programı 'nı (SAFE) AB ilan etti. Program, AB'de gerçekleşecek güvenlik odaklı, savunma odaklı yatırımlara uzun vadeli uygun koşullarda finansman imkanları sağlayacak. Bunlara Türkiye'den katılımcıların Avrupalı paydaşlarla bir takım işbirlikleri yapma imkanları doğacak" diye konuştu.

TÜRKİYE DIŞARIDA TUTULMAMALI

Kacır, "Bütün bunların Türkiye'nin dışarıda tutulduğu bir yaklaşımla ele alınması söz konusu olmayacaktır diye öngörüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu savunma teknolojileri kapasitesi bütün dünyaca malum. Türkiye savunma sanayinde yerli milli sistemlerinin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmayı başardı. AB için bu oran halihazırda yüzde 20 seviyesinde." diye konuştu.

Türkiye'nin bazı kritik savunma teknolojilerinde dünyanın lider ülkeleri arasında olduğuna işaret eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma sanayinin en önemli unsurlarından biri haline gelen insansız hava araçlarından dünya pazarının yüzde 68'i Türk markalarının elinde. Yine pek çok savunma teknolojisi başlığında Türkiye Avrupa'ya değer katacak kritik imkan ve kabiliyetlere sahip. Kazan-kazan anlayışı içinde Türkiye'nin kabiliyetlerini, imkanlarını, fırsatlarını Avrupalı paydaşlarımızla buluşturmak ve daha güvenli bir Avrupa için birlikte çalışmak arzusundayız. Bütün bu temaslarımızla önümüzdeki dönemde bu alanlardaki işbirliklerinin, ümit ediyorum ki önünü açacaktır."