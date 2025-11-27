Bakan Tunç’tan casusluk soruşturması açıklaması: BAE bağlantısı yok
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında dört şüpheliye operasyon düzenlendi; üçü gözaltına alındı, biri hakkında yurtdışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine yaptığı açıklamada, şüphelilerin Türkiye’de temin ettikleri hatlar üzerinden sahte profiller oluşturup bilgi topladıklarını ve bu hatları yurt dışına çıkararak casus yazılım destekli veri toplama amacıyla kullandıklarını belirtti. Bakan Tunç, yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediğini vurguladı.
BAE BAĞLANTISI YOK
Bakan Tunç açıklamasında, Şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, Bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, Birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.