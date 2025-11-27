Bakan Tunç’tan casusluk soruşturması açıklaması: BAE bağlantısı yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Casusluk soruşturması kapsamında kritik savunma sanayi kuruluşları ve bazı devlet görevlilerine yönelik bilgi toplama iddiaları üzerine 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerden üçü yakalandı, birinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

BAE BAĞLANTISI YOK

Bakan Tunç açıklamasında, Şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, Bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, Birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.