Bakan Yerlikaya’dan uyuşturucu ile mücadele mesajı! 17 ilde eş zamanlı baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 458 GÖZALTI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Antalya merkezli 17 ilde "Narkokapan Antalya-2" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona 2 bin 753 polis, 609 ekip, bir helikopter, iki İHA, üç drone, bir deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı. Toplam 414 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını açıklayan Yerlikaya, operasyon kapsamında 458 kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun halen sürdüğünü belirtti.

"GÖREVE GELDİĞİMDEN BU YANA 93 BİN 279 ZEHİR TACİRİNİ TUTUKLADIK"

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik" dedi.

"UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜM ORANI ÜLKEMİZDE 5,1"

Avrupa'da uyuşturucu kullanım trendlerinin yükseldiğini belirten Yerlikaya, "Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken, Türkiye bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıdaki ülkeden biridir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde Uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler; Avrupa'da %29'a kadar çıkmışken, Türkiye'de bu oran yalnızca %3,1'dir. 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda, Bir milyon nüfusa düşen 'uyuşturucuya bağlı ölüm oranı'; Avrupa'da 24,7 iken, Ülkemizde 5,1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

"BİR TEK EVLADIMIZIN BİLE BU BATAKLIĞA SÜRÜKLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Uyuşturucu meselesi, bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde, toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yara olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi, sadece 'bireyi' koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, bir mahalleyi, bir toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kişiyi bu illetten kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki, mücadele sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı değil. Arzı ortadan kaldırmak kadar, Talebi yok etmek bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle; Rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilinçlenmeyle insanımızın bu illete karşı daha dirençli hale gelmesi en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Operasyonlarda görev alan tüm birimlere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."