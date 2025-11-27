Bakırköy Adliyesi’nde hummalı çalışmalar..

Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki hareketlilik ve sokak çetelerine yönelik yoğun mücadele bir yandan, idari işleyişte de Bakırköy Adliyesi yeni çehresine kavuşuyor. Bu anlamda adliyenin Atrium Alanı'nda boyama ve temizlik çalışmaları başladı. Adliyenin el değmemiş noktalarında hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Güvenlik konusunda da yeni önlemlerin alındığı adliyenin ana otopark girişine yeni ve büyük bir nizamiye girişi inşa ediliyor. Nizamiye'nin 15-20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 21 Aralık 2023 tarihli kararında Bakırköy Başsavcı Vekili iken Beykoz Başsavcılığı'na atanan Doç. Dr. Barış Duman, son kararname ile Bakırköy Adliyesi'ne Başsavcı olarak atanmıştı. Adliyede görevine başlayan Duman, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

BOYAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Bu anlamda Bakırköy Adliyesi'nin Atrium Alanı'nda boyama ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Profesyonel bir ekip adliyeyi boyarken el değmemiş noktalara da temas ederek temizlik çalışmalarını yürütüyor.

ANA GİRİŞE NİZAMİYE İNŞA EDİLİYOR

Öte yandan adliyenin ana otopark girişindeki ilk kapısına ise büyük bir Nizamiye yapılıyor. Yeni Nizamiye ile adliyenin güvenlik önlemleri artırılacak. Önceleri adliyenin otopark alanına (bahçesine) sorgusuz giren herkes artık güvenlik kontrolünden geçecek. Nizamiye'nin 15-20 gün içinde tamamlanması beklenirken adliyeye ilişkin yeni projelerin de olduğu öğrenildi.