Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de gerçekleşen toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Terörsüz Türkiye konusunda şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesiyle millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alındı. Bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulandı."

SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK

Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için Türkiye'nin desteğinin süreceği belirtilen bildiride, Türkiye'nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze'de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze'nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Sudan'ın çatışmaların sona ermesine matuf adımların atılması için tüm uluslararası aktörlere iş birliği içerisinde harekete geçme çağrısında bulunulan bildiride Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulandı. Bildiride Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci değerlendirilerek, "Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi ile kalkınmanın sağlanmasına yönelik irademiz teyit edilmiştir" denildi.