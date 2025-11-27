Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli’den Irak’taki doğalgaz sahası saldırısına kınama!

Dışişleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ta gerçekleşen Kor Mor doğalgaz sahasına yönelik saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Keçeli yaptığı açıklamada, "Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün (26 Kasım) gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır" ifadelerinde bulundu.