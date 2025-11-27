‘Gazze kasapları hesap verecek’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de soykırım yapanların uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır" dedi. "Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Gazze'nin bu kasapları, bu katilleri, bu hainleri arkasında kim durursa dursun, eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir. İftiharla ifade ediyoruz ki bu sadece Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımızın bir başarısı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kararlılığının da bir sonucudur, milletimizin verdiği büyük desteğin de bir sonucudur."