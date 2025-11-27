Sağlık alanında devrim yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

İNSANLIĞIN ORTAK MALI: Deva ve şifa arayışı yeryüzünde insanla başlamıştır ve devam etmektedir. Esasında bütün kadim geleneklerin, bütün dinlerin, bütün köklü düşünce ve felsefe akımlarının nihai amacı, insanın konumunu muhafaza etmektir. Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, hangi devletten, hangi kuruluştan doğarsa doğsun, kaynağı neresi olursa olsun, insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır, ortak sevincidir. İnsanlık kadar eski bu ilkenin, çağımızın kâr odaklı anlayışında, maalesef, geçmişe kıyasla zemin kaybettiğini görüyoruz. Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkânı bulamadığı; nihai ürüne dönüşen tıbbi gelişmelerin insanların hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya, kabul edelim ki, adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir.

BİR İNSANI İYİLEŞTİRMENİN DEĞERİ BİÇİLEMEZ: Gelinen noktada, dünyanın sağlık alanında daha sıhhatli, daha rafine, İbn-i Sina ve Hipokrat çizgisine daha yakın bir bakış açısına kavuşması gerektiği anlaşılıyor. Gazze'de tam 2 yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların, hatta ve hatta kuvözdeki masum bebeklerin katledilmesine seyirci kalan bir dünyadan; böyle bir dünyaya geçmek şüphesiz kolay olmayacaktır. İnsanlık, bir hayatı kurtarmanın sevincini kolektif olarak yaşadığı; dünyaya sağlıklı gelen bir bebeğin sevincini kendi sevinci olarak gördüğü zaman, inanın, dünya cennete dönüşecektir. Biz, işte bunun için çalışıyoruz. Sizler, aynı şekilde bunun için emek veriyor, çabalıyor, ter döküyorsunuz. Bir insanı iyileştirmeye maddi anlamda değer biçilemez. Bir hayatı kurtarmanın maddi anlamda pahası ölçülemez. Bizler Batı'da tıp ilminin temelini atan İbn-i Sina'nın vârisleriyiz. Bizler, Anadolu'yu şifahanelerle ören; insanlığın şifa ve deva arayışına kurumsal anlamda çözümler üreten büyüklerimizin vârisleriyiz.

23 YILDA SAĞLIĞA BÜYÜK ÖNEM VERDİK: Son 23 yıldır sağlığa büyük önem verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk. Anayasamızın en temel hükümlerinden olan "sosyal devlet" ilkesinin rehberliğinde, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. İlaç almak için insanların sabahın köründe yollara düştüğü... Muayene sırası alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği... Parası yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler, inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı.

1 MİLYON 470 BİN SAĞLIK PERSONELİ: Bugün, toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle, hamdolsun, 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 288 artırdık. Son 1.5 yıl içinde 57 bin 504'ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni atama yaptık. Türkiye'de hekim sayısının artması yalnızca hastalarımızın değil, onlara hizmet veren değerli hekimlerimizin de işini kolaylaştırdı, yükünü hafifletti.

KÜRESEL ÖLÇEKTE SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki güçlü sağlık altyapımız sayesinde artık pek çok branşta, sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık. Daha burada saymaya kalksak, değil saatler, günler alacak birçok yatırımı, projeyi, devrim niteliğinde reformu hayata geçirdik. Elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği üzere; sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız tartışmasız bir gerçektir.

BİRİNCİ LİGDE OLMAK YETMEZ

DONANIM ve sağlık altyapısında dünyada birinci ligde olmamız, yetmez. Vatandaşın sağlık hizmetlerine eşit erişiminde gıpta edilen ülkelerden biri olmamız, yetmez. Sağlık hizmetlerini devlet olarak ücretsiz karşılamamız, yetmez. Tıp eğitiminde dünya standardının üzerinde doktorlar yetiştirmemiz, yetmez. Savunma sanayiinde olduğu gibi, burada da içeriden ve dışarıdan farklı engellerle karşılaşıyoruz. Ama nasıl ki zor, oyunu savunma sanayiinde bozmuşsa, inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de bozacaktır. Zorluklar karşısında yılmayacağız ve Türki-ye'yi çok farklı seviyeye hep beraber taşıyacağız.

TOPLAM YATAK SAYIMIZ 271 BİNE ULAŞTI

KAMU hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırarak kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık. 2002'de kamuda yalnızca 7 bin nitelikli yatağımız vardı, bugün bu sayı, 18 kat artışla 122 bine çıktı. Toplam yatak sayımız ise 164 binden 271 bine ulaştı. Son 1 yılda 4 bin 60 yatak/ünite kapasiteli 60 projeyi bitirdik. 2023'te yaşadığımız depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak kalıcı sağlık yatırımlarını hızlandırdık; böylece 5 bin 123 yataklı, 109 sağlık tesisini tamamladık. 13 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DSÖ AVRUPA ÖDÜLÜ

TÖRENDE Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazlum Gazze halkına yönelik olağanüstü insani çabaları ve sarsılmaz destekleri dolayısıyla DSÖ Avrupa Ödülü verildi. Gazze'den tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden insanlık ve liderlik için verilen ödülü Erdoğan'a DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge takdim etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

TIP Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde, sağlık bilimlerine katkılarıyla öne çıkan isimlere ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. İşte ödül alan isimler:

- TÜSEB Teşvik Ödülü: Prof. Dr. Suat Tekin, Prof . Dr. Sercan Karav, Doç. Dr. Beyza Servet Göncü , Prof. Dr. Erkan Yılmaz.

- TÜSEB Hizmet Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Erdem Büyükbingöl.

- 2025 Yılı TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü: Şahin Gürsel.

- Bu yıl yaşamını kaybeden, Beyin ve Sinir Cerrahı Sayın Ordinaryüs Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına TÜSEB Özel Ödülü: Prof. Dr. Uğur Türe.

- İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü: Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ekibi.

- Aziz Sancar Bilim Ödülü: Prof. Dr. Fikrettin Şahin