Terörle mücadelede yeni savaş konsepti

MilliSavunma Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin hatırasına leke sürülmeyecek" dedi. Terörle mücadelede yeni konsepte işaret eden Güler, "Ağırlıklı yapıdan yapay zekâ destekli harp sistemleriyle güçlendirilmiş, yüksek teknoloji merkezli bir yapıya geçerek, Mehmetçiğin omuzlarındaki cephe yükünü azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Güler'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için tüm terör örgütleri faaliyetlerine son vermeli. Bölgede hiçbir terör örgütüne izin vermeyiz.