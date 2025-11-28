55 bin kişiye şartlı salıverme

AK Parti, ilk etapta 55 bin, daha sonraki süreçte de 95 bine yakın mahkûmun 3 yıl erken cezaevinden çıkmasının önünü açan 11'inci yargı paketini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Partili Abdullah Güler, paketin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı açıklamada Kovid- 19 düzenlemesinin "af" olmadığını, yalnızca koşullu salıverme tertiplerinde sürelerin yeniden düzenlendiğini söyledi.

Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar için kapalı cezaevinden üç yıl erken açık cezaevine ayrılma, açık cezaevinden de üç yıl erken denetimli serbestliğe çıkma imkânı yeni hükümlülere de uygulanacak.

Güler, düzenlemenin yalnızca "suç işleyenler" kavramını kapsayacak şekilde genişletildiğini, başka hiçbir içerik eklenmediğini vurguladı.

İlk etapta düzenlemenin cezaevlerinde bulunan 54-55 bin hükümlüyü ilgilendireceğini, süreç içinde kapsamın 80-90 bin kişiye ulaşabileceğini öngördüklerini aktardı.

Yargı paketinde suçlarla mücadelede cezaların caydırıcılığını artırmaya yönelik önemli değişiklikler de yer alıyor.

Taksirle yaralama suçunda ceza miktarları artırılırken, kiralık araçların geri verilmemesi ve araçların suçta kullanılması gibi eylemlere karşı güveni kötüye kullanma suçunda ceza bir kat artırılacak.