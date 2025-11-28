Bakan Tunç: “Teftiş acil, dosyalar beklememeli”

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki adliye denetim süreçleri ile yargı iş yüküne ilişkin önemli mesajların verildiği toplantı, yılın en kritik değerlendirmelerinden biri olarak kayda geçti.

Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz Tunç, yargıdaki teftiş mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, denetimlerin Türkiye'nin her köşesinde eksiksiz biçimde yapılacağını söyledi. Tunç, "2026 yılı itibarıyla denetlenmeyen adliye bırakmayacağız" diyerek yeni dönemin hedefini açıkladı.

"TEFTİŞ ACİL, DOSYALAR BEKLEMEMELİ"

Adalet Bakanı Tunç, Teftiş Kurulu'ndaki mevcut iş yüküne ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Teftiş dosyalarının hızlı sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, süreçlerdeki gecikmenin hem yargı mensuplarını hem de sistemin işleyişini olumsuz etkilediğini söyledi. Tunç, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi: "25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Teftiş Kurulumuzda derdest inceleme ve soruşturma evrakı 530. 2024'te devraldığımız sayı 919'du, 2025'te 895'e düştü ve düşmeye devam ediyor. Bu sayı yıl sonunda muhtemelen 600 civarına çıkacak. Devreden dosyaları azaltıyoruz ancak bu yeterli değil. Teftişin acil olması lazım. Bir soruşturma açıldıysa dosya hemen incelenip sonuçlandırılmalı; beklememeli. 2023'ten kalan 9 dosya var, hemen sonuçlandırılması gerekiyor. Dosyaların askıda kalmaması lazım."

"ANKARA'YA DÖNER DÖNMEZ HİÇBİR DOSYA BEKLEMEYECEK"

Bakan Yılmaz Tunç, teftiş dosyalarındaki gecikmelerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek özellikle eski yıllara ait işlerin tamamlanması için net talimat verdi. Tunç, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bazı dosyalar sonuçlandığında belki hiçbir yaptırım olmayacak, bazıları meslekten çıkarılmaya kadar gidecek nitelikte olabilir. Bu nedenle 2024'ten kalan 79 dosyanın da bir an önce sonuçlanması lazım. Ankara'ya döner dönmez 2023 ve 2024'e ait hiçbir dosyanın bekletilmemesini özellikle istirham ediyorum. 2025'ten kalan 442 dosyayı da hızla tamamlayacağız."