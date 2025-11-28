Evlerimiz yıkılmadan acil önlem alın

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Buca Onat Tüneli inşaatı, Bornova ve Buca'daki mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Tünel çalışmaları nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmediğini öne sürerek yetkililerden çözüm talep etti. Buca'nın Ufuk Mahallesi ile Bornova'nın Çamkule Mahallesi arasında bulunan tünelin Çamkule şantiyesinde bir araya gelen mahalle sakinleri, davul eşliğinde "Cemil Tugay istifa", "Atamer burada, Cemil Başkan nerede?" ve "Cemil Başkan göreve" sloganları attı.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, evlerin ciddi şekilde hasar gördüğünü belirterek, "Gitgide evler paramparça oldu. Mahalle sakinleri çok mağdur, devletimizin bu işe el koymasını istiyoruz. Bu şekilde devam ederse can kaybı yaşanabilir" dedi. Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma tekliflerinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Büyükşehir sadece kira yardımı yapıyor, vatandaş buna güvenemiyor. Kamulaştırma ücretleri düşük bulunduğu için kabul edilmiyor" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DURSUN

Mahalle sakinlerinden Azra Bayram ise 1,5 yıldır korku içinde yaşadıklarını söyleyerek, "2 gün önceki tünel çalışması evimizi 8 büyüklüğünde bir deprem gibi salladı. Can güvenliğimiz yok. Biz tünelin yapılmasını istemedik, imza da toplanmadı. Evlerimizin başına gelenin faturası bize kesiliyor" ifadelerini kullandı. Bayram, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalleye gelmesini ve yaşananları yerinde görmesini talep etti. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini ve tünel çalışmalarının durdurulmasını istiyor. DHA