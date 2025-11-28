Hatay ışıl ışıl

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim 'Emeğimiz'" notuyla Antakya'nın merkez mahallelerinden biri olan Emek Mahallesi'nden yeni görüntüler paylaştı. Geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşılar yeniden eski ihtişamına kavuşurken, Habib-i Neccar Camii, Tarihi Meclis Binası, belediye binası, Tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapıları da yeniden inşa ediliyor.

Asrın felaketinde en çok yıkımın yaşandığı, enkazlar kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Hatay Antakya'daki Emek Mahallesi, Bakanlığın yürüttüğü inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kalktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO, Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa etti. Büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede teslimat süreci başladı. Deprem bölgesinde en fazla konutun inşa edildiği Hatay, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oluyor. Köklü geçmişiyle 'Medeniyetler şehri' olarak anılan kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'asrın ihyasını' da gerçeğe dönüştürüyor. Dünyada ilk defa ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşılar yeniden eski ihtişamına kavuşuyor.