Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinde Erdoğan’dan dünyaya mesajı: Filistin halkına adalet borcumuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Külliye'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda düzenlenen toplantıda davetlilere hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

FİLİSTİN'E ADALET BORCU: İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail'in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze'deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi'ydi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve seleflerinin, özellikle Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşılıyoruz. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. Bunun için öncelikle Gazze'de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor. Kudüs-ü Şerif'teki tarihi statükonun korunması çok önemlidir. Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğine zarar verecek her türlü mütecaviz eyleme karşı birlikte hareket etmeyi sürdüreceğimize inanıyorum.

BATI'DA TIRMANAN İSLAM DÜŞMANLIĞI: Türkiye, vatandaşlarının yüzde 99'u Müslüman bir ülke olarak Hıristiyan topluluklar dahil tüm inançlara saygıyı her yerde teşvik etmektedir. Ülkemizle birlikte tüm bölgemizde mabetlerin, tarihi eserlerin, kültür ve inanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz. Komşumuz Suriye'nin uzun yıllardır süren çatışmaların ardından farklı inanç, kültür, mezhep ve etnik kökenlerin barış içinde yaşadığı bir ülke yolunda attığı adımları destekliyoruz. Batı'da giderek tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu kısırdöngünün birer tezahürüdür. Medya, sosyal medya ve popülist siyasetçiler Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı algıyı bilerek ya da bilmeden körüklemektedir.

İNSANLIK AİLESİNİN ÜYELERİYİZ: Artan tehditler karşısında ailenin korunmasına yönelik (Papa'nın) güçlü mesajlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Şüphesiz ortak yanlarımız, benzer yanlarımız, karşıtlıkların ve ayrımların fersah fersah ötesindedir. Hangi inançtan olursak olalım hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz. Üzerinde yaşadığımız dünya, biz Allah'ın kulları için bir imtihan vesilesi olmasının yanı sıra gelecek nesillerin de bize emanetidir. Bu emanete layıkıyla sahip çıkıp bizden sonraki kuşaklara teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk dış ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Papa 14. Leo'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Törende Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

BİRÇOK ŞEHRİMİZDE KİLİSELER İLE CAMİLERİ YAN YANA GÖRÜRSÜNÜZ

Türkiye olarak üç kıtanın kalbinde, Doğu ile Batı'yı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprü olan istisnai bir konuma sahibiz. Biz, her fırsatta vurguladığım gibi, ilhamını çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan alan; yüzü ve yönü hem Doğu'ya hem Batı'ya dönük bir ülkeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda, her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe ve hiçbir baskı olmadan özgürce yaşamıştır. İstanbul'a, Hatay'a, Mardin'e, Diyarbakır'a birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz.

MERHAMETİ ESAS ALAN YAKLAŞIM

Bu ziyareti ortak zeminimizi güçlendiren çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Verimli geçen ikili görüşmemizde, küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında, barışı savunan, adaleti önceleyen ve merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten büyük bir bahtiyarlık duydum.

AYRIMCILIĞA MÜSAADE ETMEYİZ

Başkan Erdoğan, "2002 yılından bu yana yüze yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına bizzat iştirak ettim. Yıl sonuna kadar beş eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz. Kültürel, dini, etnik farklılıkları bir ayrışma unsuru olarak değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak addediyoruz. Her bir insanımız, dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.

PAPA 14. LEO: DÜNYANIN GELECEĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan Papa 14. Leo ise şu mesajları verdi:

Papa olarak gerçekleştirdiğim ilk Havarisel Yolculuğa ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum; zira bu topraklar, Hıristiyanlığın kökleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olup bugün İbrahim'in çocuklarını ve bütün insanlığı farklılıkları tanıyan ve takdir eden bir kardeşliğe çağırmaktadır. Yolculuğumun logosu olarak seçilen Boğaziçi Köprüsü'nün görüntüsü, ülkenizin özel rolünü çarpıcı bir biçimde ifade etmektedir. Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya'yı Avrupa'yla, Doğu'yu Batı'yla bağlamadan önce, Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir "duyarlılıklar kavşağı" hâline getirmektedir.

Adalet ve merhamet; "Güçlü olan haklıdır" anlayışına meydan okuyarak, gelişmenin gerçek ölçütleri olarak şefkat ve dayanışmayı talep etmektedir. Bu nedenle, dinin görünür bir rol oynadığı Türkiye gibi bir toplumda, tüm erkek ve kadınların, vatandaşların ve yabancıların, yoksulların ve zenginlerin onur ve özgürlüklerinin korunması elzemdir. Aileyi ve kadınların toplumsal hayatın tüm yönleriyle gelişmesine yaptıkları katkıyı destekleyen önemli girişimlere büyük değer vermeliyiz. Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrarın ve yakınlaşmanın bir kaynağı olsun.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Aslanlı Yol'dan yürüyen Papa ve beraberindeki heyet, buradan Atatürk Anıtı'na gelerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne de gelen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Papa'nın ziyareti, Anıtkabir Müzesi'ni dolaşmasının ardından son buldu.

BATIK BAZİLİKADA AYİNE KATILACAK

Papa 14. Leo, bugün Bursa'nın İznik ilçesindeki Aziz Neophytos Bazilikası'nın bulunduğu noktada yapılacak olan 'ekümenik dua' törenine katılacak. Ayinde Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos da yer alacak.

ÖZEL PUL BASTIRILDI

Antakya Medeniyetler Korosu, Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma salonundaki törende özel bir dinleti sundu. Papa 14. Leo'nun ziyareti vesilesiyle üzerinde Papa'nın fotoğrafı olan özel pul bastırılarak davetlilere dağıtıldı.