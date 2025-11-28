Son dakika haberleri | Kemal Kılıçdaroğlu SABAH'a konuştu: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda!

Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluklardan, terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki sıcak konuları SABAH'a değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere 'hodri meydan' dedi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşanları hesap vermeye davet etti. İşte son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 06:54

Son dakika haberi: CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SABAH Gazetesi'ne çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla anılmaz, bir araya gelemez" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" mesajını verdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SABAH'a gündemdeki sıcak konulara dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik yolsuzluk iddialarından terörsüz Türkiye sürecine ve sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına kadar olukça net mesajlar verdi. Sosyal medya hesabınız üzerinden yayınladığınız video sonrası, tehdit, küfür ve hakaret dolu bir kampanyayla karşılaştınız. Neler söylemek istersiniz? Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta uzun namlulu silahlarla suikasta uğrayıp kucağımda şehit verdiğimde, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde bizi diri diri yakmak istediklerinde, önüme kurşun atıldığında ve defalarca kez saldırılara uğradığımda geri adım atardım. Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Ahlaki bir sarsıntı var, sosyal medya da bunun bir yansıması. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı, eleştiriye de tahammül etmeli. Ben de eleştiriye açığım ama hakaret etmek başka bir durum. Sosyal medyadaki hakaretleri görünce, kendimden çok hakaret edenlerin düştüğü duruma üzülüyorum açıkçası. Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan! Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Hamasete ve kuru gürültüye gerek yok. Videoda da belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.