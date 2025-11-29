AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı!

Çelik paylaşımında, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Bundan sonra ise her gün insanlığın Filistin'le dayanışma günüdür. Diğer bir ifadeyle 29 Kasım insanlıkla dayanışma günüdür. Filistin halkının özgürlük mücadelesi, "insanlık haysiyetine sahip çıkma" mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz." dedi.