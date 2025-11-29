Bilal Erdoğan duyurdu: “İlim Yayma ödülleri uluslararası boyut kazanacak”
İlim Yayma Ödülleri 2025, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan törende konuşma yaptı. Bilal Erdoğan konuşmasında, 2027 yılı itibariyle İlim Yayma Ödülleri’ni uluslararası bir boyut kazanacağını söyledi.
"Türkiye'nin Akademi Ödülü" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlim Yayma Ödülleri'nin hikayesini konu alan tanıtım filmi gösterimi ve Besteci Rahman Altın'ın ödül gecesine özel hazırladığı "Mucize" adlı eserin icra edilmesiyle devam etti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin bu toprakların ilim ve irfan mirasını yeniden yeşertmek üzere ilk adımı attığını, 1973 vakfın teşekkülüyle bu yürüyüşün derinleştiğini, genişlediğini ve yeni bir safhaya geçtiğini söyledi. Aradan geçen yıllar boyunca gönlünü bu davaya veren herkesin ilim yayma idealinin peşinden koştuğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
Bu topraklardan doğan bir ilim hareketinin sınırları aşarak insanlığın ortak birikimine katkı sağlayan küresel bir ödüle dönüşmesini istediklerin ifade eden Erdoğan, "İnşallah 2027'de İlim Yayma Ödülleri dünyanın farklı ülkelerinden, akademisyenlerin de başvurduğu bilim dünyasında bir referans noktası olarak anılan uluslararası ölçekte saygın bir ödül programına dönüşecektir. Bu adım yalnızca Türkiye'nin değil, bütün insanlığın yararına olan çalışmaların desteklenmesi, ilmin evrensel değerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için güçlü bir hamledir ve elbette ki bu hamle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için de çok gerekli bir hamledir." ifadelerini kullandı. İlmin insanı yaşatmak, hakikati korumak, adaleti güçlendirmek için var olduğuna vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: