Bilal Erdoğan duyurdu: “İlim Yayma ödülleri uluslararası boyut kazanacak”

"GENÇLERİMİZİ İLME YÖNELMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin kurucularının güçlü ufku doğrultusunda yollarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizdi. Din ile ilmi, ilim ile ahlakı birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak gördüklerini dile getiren Tülün, "Yüz binlerce kabiliyetli gencimizin yetişmesi için okullar, yurtlar ve burslar ihdas ettik. Gençlerimizi ve ilim insanlarımızı yurt dışı eğitim süreçlerinde de destek veren 75 yıldır kuruluş amacımıza uygun şekilde yalnızca eğitime hizmet ediyoruz. Vakfımızla yürüttüğümüz İlim yayma ödülleriyle ilim insanlarımızın takip ediyor, gençlerimizi ilme yönelmeleri için teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki geleceğimiz inancıyla, bilgisiyle ve ahlakıyla, küresel meydan okumalara cevap verecek ilim insanlarının gayretine ve bu yolda yürüyecek gençliğimizin varlığına bağlıdır." şeklinde konuştu.

ÖDÜL ALANLAR

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. İlim Yayma Ödülleri 2025 Sosyal Bilimler Ödülü, "Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe" başlıklı çalışmasıyla Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şener Aktürk'e verildi. Aktürk'e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takdim etti. 2025 yılı Mühendislik, Sağlık ve Doğa Bilimleri Ödülü'ne, yapay zeka uygulamalarını, akıllı sensörleri ve veri işleme sistemlerini daha hızlı ve verimli hale getiren MEMS nöristör yapısı geliştirmesi dolayısıyla ODTÜ'den Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü. Ödülü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödülü'nü, kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu kolorimetrik TOS yöntemi ve ölçüm kiti geliştirmesi dolayısıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Erel'e verdi. Tören, Blial Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Törene, bakanlar, sanat, siyaset ve bilim camiasından isimler katıldı.