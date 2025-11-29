CHP’deki arınma krizi kurultaya sıçradı: Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere ’kirpi’ benzetmesi...

Kurultayın ilk gününde CHP genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı. Sunumlar sırasında delegelerin umursamaz tavırları ise dikkat çekti. Birçok partilinin kulak vermediği konuşmalar, yoğun gürültü altında tamamlandı. 10 maddeyi içeren tüzük değişikliği teklifleri de onaylanırken, bu kapsamda 60 kişilik PM üye sayısının 80'e çıkarılması da kararlaştırıldı.

Parti vaatlerini paylaşan ve LGBT hareketine yeşil ışık yakan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Demokratikleşme başlığı altında ise "Anadil haktır. Tüm yurttaşların anadilini öğrenme, kullanma hakkı sağlanacaktır" vaadi paylaşıldı. Açılışta konuşan Özgür Özel ise partiye yönelik sonu gelmeyen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından kurtuluş için 'iktidar olmayı' hedef gösterdi.

MUHALİFLERE 'KİRPİ' BENZETMESİ

Öte yandan Özel'in kurultay öncesi verdiği son röportaj da partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere isim vermeden 'kirpi' benzetmesi yapan Özel, "Yeni dönemde kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var" ifadelerini kullandı.