‘Cinsiyetsizleştirme söylemi aileyi hedef alıyor’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'daki 'Şehir ve Aile Şûrası'nda Türkiye'nin aile yapısına dair açıklamalarda bulundu. Göktaş, eskiden üç neslin bir arada yaşadığını hatırlatarak "Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e gerilemiş durumda. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok. Önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak" dedi. Göktaş, popüler kültürün aileyi değersizleştiren algı oluşturduğunu belirterek "Kadın ve erkek kimliğini belirsizleştiren cinsiyetsizleştirme söylemleri, aile yapısının en temel dayanaklarını hedef alıyor" dedi.