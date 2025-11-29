Dünya’nın gözü İznik’teydi

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, dün İstanbul'daki programının ardından İznik'e gitti. Papa 14'üncü Leo'yu taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna indi. Polis ve jandarma, stadyum çevresinde kuş uçurtmadı. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkan konvoyla saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi.

BARTHOLOMEOS İLE YAN YANA

Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından karşılanan Papa 14. Leo, beraberindeki kardinalleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla Aziz Neophytos Bazilikası yanında kurulan platforma geçti. Papa 14. Leo, göl kenarına kurulan platformdan, 325 yılında Roma İmparatoru Kostantin tarafından gerçekleştirilen ilk İznik Konsili'nin toplandığı yer olan Bazilika'da düzenlenen ayini yöneterek, İncil'den pasajlar okudu. Konsil'in 1700'üncü yıldönümünde yapılan ayinde, Fener Rum Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos da dua etti. Ayinin, sadece dinsel değil aynı zamanda ekümenik ve Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olduğu belirtildi.

DÜNYADA CANLI YAYINLANDI

Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hıristiyanlar da Papa'nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika'nın etrafında toplandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan çok sayıda Hıristiyan İznik'e geldi. 2 bin 500 civarında polis ve çok sayıda jandarmayla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bazilikanın bulunduğu bölgeye gelen binlerce yerli ve yabancı turist ayini izledi. Birçok televizyonun canlı yayınladığı ayini, çok sayıda yabancı gazeteci de takip etti.

FAKİRHANEYİ ZİYARET ETTİ

Papa 14. Leo, İznik programından önce ise İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti. Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti. "Yaşlı" kelimesinin gerçek anlamını yitirme riski taşıdığına dikkat çeken Papa, verimlilik ve maddiyatın hâkim olduğu toplumsal bağlamda yaşlı insanlara karşı saygı duygusunun kaybolduğunu, oysaki yaşlıların torunları, aileleri ve toplumun bütünü için bir hazine ve bir halkın bilgeliği olduğunu söyledi. Papa 14. Leo, burada kalanlara bakan 6 rahibe ile bir süre sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.