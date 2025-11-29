FETÖ’ye operasyon: 92 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca son 1 haftada FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 92 şüpheli yakalandı.

FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINDA YER ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

"MİLLİ İRADEYE KARŞI KURULAN TUZAKLAR BOZULUYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli İradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.