Gençliği teröre kaptırmayacağız

Bir dizi temas için Adana'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde terörsüz Türkiye sürecine değindi. Kurtulmuş, "Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına, yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hem mevcut krizlere ve sorunlara karşı çözüm üretecek bir perspektifi ortaya koymak hem de Türkiye'yi sadece tehlikelerin dışında tutmak değil, küresel ölçekte, bölgesel ölçekte bu risklerin nasıl bertaraf edilebileceği konusunda öncü kılmak gibi tarihi bir misyonumuzun olduğunun altını çizmek isterim" dedi.