İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle sahiplerini bulacak. İlk ödüller, 2019'da verildi ve program; iki yılda bir devam ediyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Biz İlim Yayma Ödülleri'ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık.

Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz" dedi. Bu yıl "Büyük Ödül" kategorisinde 5 milyon lira, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde 2'şer milyon lira olmak üzere toplam üç kategoride ödül verilecek.