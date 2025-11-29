İmamoğlu’nun sermayesi CHP’yi rehin aldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye, büyük devlet aklıdır" dedi. Yazılı açıklama yapan Yalçın, muhalefet partilerinin terörsüz Türkiye çabalarını karalama kampanyası başlattığını vurgulayarak, "CHP'nin TBMM'de kurulan terörsüz Türkiye komisyonuna katılması samimiyetten değil, mecburiyettendir. CHP vaktiyle altılı, yedili masalar kurup DEM Parti'den oy rüşveti almasının mahcubiyeti içinde, çarnaçar komisyonda yer almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun sermayesi CHP'yi rehin almıştır" dedi.