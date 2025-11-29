Pes! 3 yemeğe 1.3 mılyon gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İzfaş'ın verdiği 3 akşam yemeği için kasasından 1.3 milyon lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. İddiayı gündeme taşıyan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca milyonluk yemek ve seyahat faturaları üzerinden İZBB Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. Atmaca, İZFAŞ'ın 3 Eylül 2025'te Marriott Otel'de düzenlediği tek bir akşam yemeği için 745 bin 349 lira ödediğini, ertesi gün Monteis Köşkü'nde gerçekleştirilen başka bir akşam yemeği için ise şirketin kasasından 536 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Urla'daki bir başka yemek içinse 63 bin 640 lira ödeme yapıldığını öne süren Atmaca "Bunlara ilave olarak bir de Çin seyahati var; 6 günlük bu seyahat için şirket kasasından 2 milyon 980 bin lira para çıkmış.

Kimlerin gittiğini, ne yapıldığını bilmiyoruz. Bir de Japonya seyahati var. Bir kişinin tüm masrafı gidiş-dönüş, konaklama dahil 1700 dolara malolmuş. Kıyaslayınca ortaya uçurum gibi rakamlar çıkıyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin masrafları kısmak yerine işçi çıkararak tasarruf etmeye çalıştığını belirten Atmaca "Biz nereden tasarruf etmeye çalışıyoruz? İşçilerden. İZBB bünyesinde 33 şirket, 33 genel müdür var. Her birinde ikişer genel müdür yardımcısı olsa 66 kişi yapar. 7'şer kişilik yönetim kurulu üyeliklerini de dikkate aldığımızda bu rakam yaklaşık 250 kişi... Bunlar ne olacak Sayın Başkan? Eğer personel azaltılacaksa beyaz yakalılardan başlanmalı. Fatura hep emekçiye kesiliyor" diye konuştu.