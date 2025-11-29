Sıfır Atık, insanlığı kurtaran en güçlü formüldür

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek- Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne katıldı. Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun devamı ve tamamlayıcı oturumu olarak tasarlanan panelde; Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra İtalya, İspanya, Azerbaycan, Macaristan, Meksika, Paraguay, Suudi Arabistan ve Irak gibi birçok ülkeden bakan ve bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşti. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞECEK: Sıfır atık prensiplerini uygulayarak kendimizi ve hayatlarımızı değiştirmeye başladığımızda göreceğiz ki dünya da bizimle birlikte değişecek. Çünkü bir dilim ekmeği çöpe atmadığımızda 40 litre suyu, bir yumurtanın bozulmasına izin vermediğimizde 196 litre suyu, bir elmayı buzdolabında çürütmediğimizde 822 litre suyu kurtaracağız.

Evimizdeki organik atıkları kompostladığımızda çöp miktarını azaltacak, çöplerin taşınması ve işlenmesi için gereken maliyetleri düşürecek, ayrıca karbon emisyonlarının azalmasına katkıda bulunacağız. En önemlisi de bu çabamız tüm insanlığa ulaşan büyük bir iyilik etkisine dönüşecek. Kronik açlığın pençesindeki çocuklara sağlıklı büyüyebilme ve ekmek kırıntılarından başka hayaller de kurma hakkını teslim edeceğiz. Afrika'da su kaynaklarına erişebilmek için her gün kilometrelerce yol yürüyen kadın ve çocukların yorgunluğunu alacağız. Farkındalık çalışmalarıyla sıfır atığın israfı azaltırken iyiliği çoğaltan, yaşamı sadeleştirirken ruhu zenginleştiren, atığı önlerken insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız. Gıda ve su israfı beka meselemiz.

HER YIL 1.3 MİLYAR TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR

BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Dünya Gıda Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin de katıldığı panelde, küresel ölçekte kritik seviyeye ulaşan gıda ve su israfı konularında çözüm odaklı işbirlikleri ele alındı. Panelde, her yıl 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiği ve 783 milyon insanın hâlâ açlıkla mücadele ettiği gerçeğiyle karşı karşıya olunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, tarımın dünya su kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını kullandığı, sadece israf edilen gıdanın üretimi için her yıl 250 kilometreküp su harcandığı, bilinçsiz tüketimin geleceği tehdit ettiği vurgulandı.