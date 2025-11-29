SON DAKİKA... Karadeniz'de iki tanker gemisine saldırı! Bakanlık son durumu paylaştı: Dikkat çeken İnsansız Deniz Aracı detayı
SON DAKİKA... Rusya’ya giden KAIROS ile VIRAT isimli iki tanker gemisinde dün akşam saatlerinde peş peşe patlama yaşandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarında isabet alan iki geminin mürettebatı için kurtarma çalışmalarına başlandı. Toplamn 45 personel kurtarılarak hastaneye kaldırılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. İşte bölgedeki son durum
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki iki tanker gemisi dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı.
İsabet alan iki gemide yangın çıkarken mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kıyı Emniyeti tarafından tahliye edilen toplam 45 personel hastanede tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bölgedeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
MISIR'DAN RUSYA'YA GİDİYORDU
Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir.