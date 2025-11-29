Tarihin en büyük yolsuzluğunun iddianamesinde yeni detaylar: İnşaat kalfalığından milyarderliğe

2014'te inşaat kalfası olan 2 yıl sonra ise patronluğa yükselen Adem Soytekin'in sadece şirketlerinde 124 adet tapu kaydı ve 142 araç kaydına rastlandı. Soytekin'in, 8 yılda Beylikdüzü , İBB Yapı İşleri Müdürlüğü ve KİPTAŞ 'tan aldığı ihale miktarının ise 14 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

İddianamede Soytekin'in ihaleye davet edilecek kişileri belirlediği, rüşvete aracılık ettiği ve bundan kendisinin de faydalandığı belirtilerek hem kendi hem de şirketlerindeki mal varlığındaki artış gözler önüne serildi.